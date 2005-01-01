Головной офис Reebok открестился от скандальной российской рекламы

Официальный представитель Reebok Global Дэниел Сарро сообщил в СМИ, что в головном офисе компании были не в курсе о предстоящей акции #НИВКАКИЕРАМКИ от российского отделения.

«Как бренд мы всегда стремимся сделать так, чтобы сообщения, которые мы транслируем, соответствовали определенным стандартам. Мистер (Александр) Голофаст более не работает на Reebok. Его комментарии не отражают взгляды и мнение компании. Такое исполнение нашей акции Be more human, которое было удалено, как только мы о нем узнали, не было согласовано с Reebok. Общая кампания, тем не менее, будет продолжена, как и планировалось», – рассказал Сарро в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что в 2018 году Reebok запустил глобальную кампанию в поддержку женщин, в ней приняли участие спортсменки, актрисы, знаменитости, рассказавшие свои личные вдохновляющие истории.

Напомним, спортивный бренд Reebok запустил рекламную кампанию, где провокационными лозунгами развеивались мифы о «неженских» занятиях, однако за этим последовала резкая критика со стороны пользователей.

Автор рекламы Александр Голофаст позднее рассказал в Facebook, зачем он придумал такую акцию.