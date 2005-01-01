Определен окончательный облик ПАК ДА

Облик и характеристики перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно определены, сообщил информированный источник.

По словам источника «Интерфакса», все контрактные документы, необходимые для производства образцов, подписаны.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий.

В конце января гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщал, что создание ПАК ДА займет от пяти до семи лет.

Самолет должен заменить всю линейку дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) за счет большого арсенала высокоточных средств поражения.