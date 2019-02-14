Захарова предложила США ввести санкции против своих политиков

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила американским политикам и обществу оценить преступления США на мировой арене.

Задуматься над введением санкций в отношении самих себя предложила политикам США пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. «Исходя из того, что США натворили в мире за последние годы, Сенату, Конгрессу пора задуматься над санкциями в отношении самих себя, собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире. А кто-то из них понес за это ответственность?» – цитирует ее ТАСС.

Захарова утверждает необходимость постановки вопроса перед американским обществом, когда оно станет оценивать «собственные преступления на международной арене». «Им (американцам) надо начать с банальности, а потом решать уже галактические вопросы», –заявила она.

Ранее стало известно о реакции Кремля на новые санкции США. «Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, – я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием», – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.