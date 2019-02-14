Суд США не выдал компании Пригожина улики против нее

Российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняют в сговоре против США, не предоставят доказательную базу по делу, сообщила судья Дабни Фридрих.

Она отказала компании в соответствующем ходатайстве, посчитав, что прецеденты, указанные защитой «Конкорда», не имеют отношения к делу. Также судья сочла, что адвокаты не предоставили новых данных, доказывающих, что «Конкорд» преследуют из-за «российской принадлежности», передает РИА «Новости».

Адвокаты хотели, чтобы ответчики могли ознакомиться с уликами, но спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер выступил против. Он заявил, что это создаст угрозу его расследованию, а также нацбезопасности США, конфиденциальные данные могут попасть к другим ответчикам, включая российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Чтобы получить доступ к уликам ответчики должны приехать в США на суд. При этом он признает, что им грозит немедленный арест.