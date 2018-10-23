Обвинение против компании Пригожина в США оказалось не связано с выборами

Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» бизнесмена Евгения Пригожина обвиняется не в связи с расследованием о вмешательстве в американские выборы.

По словам Мюллера, обвинение данной компании выдвинуто в связи с тем, что она не зарегистрировалась как иностранный агент в США. Факт нарушения собирается доказать американская прокуратура, передает «Интерфакс».

Напомним, офис Мюллера выдвинул обвинения в адрес 13 российских граждан из-за якобы вмешательства в американские выборы. В этом списке оказался и предприниматель Пригожин. Также обвинение во вмешательстве было предъявлено трем компаниям.