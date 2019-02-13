В Турции освободили более тридцати иностранных проституток

В Стамбуле из сексуального рабства освободили более тридцати женщин, большая часть из них из Узбекистана и Киргизии, сообщили местные СМИ.

Турецкие полицейские обезвредили группу преступников, организовавших сеть борделей, сообщает «Росбалт» со ссылкой на CNN. Задержанные знакомились с женщинами в социальных сетях, приглашали их в Турцию, после чего заставляли заниматься проституцией. Известно, что освобождено 35 человек, основная часть которых приехала из Узбекистана и Киргизии.

«Операцию провели 12 февраля одновременно в семи районах города. В результате задержаны 85 человек, в том числе 35 женщин-иностранок. Предполагается, что их отправят на родину», – говорится в сообщении.

Кроме этого, при задержании полицейские изъяли три пистолета, самурайский меч и 5,8 граммов наркотиков. Сообщается, что правоохранителями были «накрыты» 30 квартир-борделей.

В июле в Турции задержали исламского проповедника Аднана Октара. Члены его группировки обвинялись в создании преступной организации, осуществлявшей сексуальное насилие над детьми, похищениях, изнасилованиях, незаконном лишении людей свободы, шпионаже и многих других преступлениях.