Экс-девушка Маска спела по-русски

Бывшая девушка Илона Маска, канадская певица Граймс опубликовала в Сети видео, на котором поет на русском языке.

В ролике артистка исполняет песню советской рок-исполнительницы Янки Дягилевой «Печаль моя светла». Отметим, что в выбранной Граймс песне есть ненормативная лексика, однако певица заменила мат на более цензурные выражения.

Ранее в среду глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал на русском языке пост телеканала НТВ в Twitter о движущемся задом наперед автомобиле «Жигули».

Такой неожиданный переход Маска и его бывшей девушки на русский заинтересовал пользователей Сети. «Скоро паспорт наш попросит», – шутят они.

«Граймс поет на русском, Маск пишет в Twitter по-русски. Что вообще у них там происходит? Какие их настоящие фамилии?» – добавляет еще один пользователь.

В прошлом году Граймс также привлекла внимание соцсетей, оставив под постом главы Tesla в Instagram комментарий на русском языке. Граймс родилась в Канаде, но детство провела с бабушкой-украинкой по материнской линии и часто слышала русскую речь.