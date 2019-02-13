СК прокомментировал слухи о «раскидавшей» полицейских пенсионерке-«каннибале»

Информация о том, что подозреваемая в жестоком убийстве пенсионерка при задержании «раскидала» полицейских, не соответствует действительности, сообщает хабаровское управление СК.

В СК назвали сообщения об этом инциденте «слухами и домыслами», передает РИА «Новости».

Кроме того, уже опровергалось сообщение о том, что пенсионерка была каннибалом.

Напомним, пенсионерка обвиняется в убийстве мужчины, снимавшего у нее квартиру. Фрагменты его тела были найдены в поселке Березовка 30 января. Обвиняемая находится под арестом. Ей 80 лет.