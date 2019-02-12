Подозреваемая в жестоком убийстве пенсионерка «раскидала» пятерых полицейских при задержании

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 80-летней женщины, убившей и расчленившей своего квартиранта, передает краевое СУ СК.

В Хабаровском крае пенсионерка обвиняется в убийстве мужчины, снимавшего у нее квартиру, сообщает сайт СУ СК по Хабаровскому краю. Фрагменты тела мужчины были найдены в поселке Березовка 30 января, убитый – 52-летний местный житель.

По информации «МК», при задержании подозреваемая сумела оказать сопротивление сотрудникам полиции. Как рассказал изданию очевидец, «когда пенсионерку пришли арестовывать, она буквально раскидала пятерых полицейских». Отмечается, что раньше женщина работала забойщицей скота.

Также сообщается о пропавших ранее квартирантке обвиняемой и девочке, жившей с пенсионеркой в одном подъезде. При этом отмечается, что за последние годы в Березовке пропали семь человек.

Напомним, в сентябре 2017 года житель Краснодарского края убил и расчленил женщину, с которой выпивал на пустыре. Части тела мужчина со своей супругой забрал домой.