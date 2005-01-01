В ОБСЕ не поддержали обвинения Киева против России

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан не согласился с заявлением постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о «российских военных» в Донбассе.

Ельченко утверждал, что Москва не хочет урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом, по его словам, говорит «количество российского оружия и военных», которые якобы находятся в регионе.

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил спросить у Апакана и спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, много ли те видели в Донбассе войск России, передает ТАСС.

«Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред, и могут ли они их подтвердить?» – заявил Небензя.

Апакан заявил, что в отчетах миссии ОБСЕ не говорилось о «российских военнослужащих». В отчетах «нет никаких личных суждений», только «конкретные факты». Он не подтвердил слова Ельченко.

Напомним, Небензя раздал членам СБ ООН копии резолюции, принятой Совбезом, в которой разъясняется смысл минских договоренностей.

«Я каждый раз призываю вас: прочитайте этот документ внимательно, – продолжил он. – Не повторяйте заученную фразу: «Россия должна выполнить минские соглашения». В них о России нет ни слова».