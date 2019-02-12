Академик РАН предложил ограничить молодым ученым выезд из России

Если молодой ученый получает образование бесплатно, он должен отработать на государство 15 лет, заявил ученый-биохимик, молекулярный биолог, академик РАН Георгий Георгиев, предлагая ограничить свободу выезда за рубеж востребованным на Западе российским специалистам.

Он отметил, что специалистов нельзя полностью лишать возможности выезжать за пределы России для участия в научных конференциях и зарубежных исследованиях, однако такие выезды «должны согласовываться с дирекцией института и не превращаться в постоянную работу за рубежом», пишет Daily Storm.

«За 15 лет сильный ученый, несомненно, получит в России отличную позицию и, вероятно, уже не захочет уезжать», – пишет Георгиев в своей статье в газете «Поиск».

Он добавил, что право на свободную эмиграцию должны получать люди, оплатившие обучение и не получавшие стипендию.

Кроме того, Георгиев выступил за введение «кредитного» образования вместо бесплатного высшего. Основное обучение в таком формате будет покрываться за счет государства, однако ученого обяжут отработать не менее 15 лет на Россию. В случае отказа молодого специалиста он обязан вернуть стоимость обучения в полном объеме.

Другими методами борьбы с оттоком молодых ученых из страны Георгиев называет повышение зарплат, создание фондов для финансовой поддержки науки, выдачу беспроцентных кредитов на покупку жилья, формирование специального экспертного органа для работы с проблемами в данной сфере.

На прошлой неделе президент РАН Александр Сергеев заявил о нехватке молодых ученых в России.