Путин объявил серию совещаний с общественностью по нацпроектам

Президент России Владимир Путин объявил о начале серии совещаний с общественностью по реализации нацпроектов.

«Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч, совещаний и обсуждений (по тематике нацпроектов)», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что крайне важно наладить слаженную работу по нацпроектам между властями всех уровней и профессиональными сообществами.

«Самый большой объем денег выделяется Федерацией, а основной объем работы в субъектах должен быть реализован», – напомнил президент.

Он добавил, что именно поэтому крайне важно наладить «совместную работу между федеральным центром, регионами и муниципальным уровнем» и теми, кто задействован в реализации нацпроектов непосредственно – с общественными организациями, бизнесом, профессиональным сообществом.

«Нам нужно всем объединять усилия», – подчеркнул Путин.

Путин принимает участие в расширенном заседании Госсовета в Казани, которое проходит в новом формате. Заседание касается реализации национального проекта «Жилье и городская среда».