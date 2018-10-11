Брянский чиновник пригрозил женщине «дать в рыло» за жалобу

Жительница поселка Суземки Брянской области опубликовала в Сети видео, на котором местный чиновник оскорбляет ее после просьбы обратить внимание на состояние дороги.

Поводом для конфликта стала большая лужа, образовавшаяся в поселке посередине проезжей части. Дети вынуждены добираться до школы опасным маршрутом, так как обочина и тротуар завалены снегом, а дорога затоплена, пишет издание «Брянская улица».

Жители поселка попросили главу администрации решить проблему, тот прислал одного из руководителей коммунального хозяйства. Чиновник не представился, а увидев камеру, стал вести себя агрессивно. «Идите сначала протрезвейте, а потом лужу ищите», – заявил мужчина.

После этого он сел за руль и чуть не сбил женщину, которая его в этот момент снимала. «Я сейчас тебя в рыло хлопну. Поняла?» – сказал чиновник.

По данным портала «Новости Брянска», на видео запечатлен директор местного коммунального предприятия.

Глава районной администрации Борис Слипухов уже не исключил, что чиновник может лишиться своей должности. «Выйдет с больничного, будем разбираться. Я не терплю данного отношения к людям», – прокомментировал он случившееся.

Напомним, в последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, в прошлом году на встрече с подростками чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в социальных сетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.

После этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кандидаты на государственную и муниципальную службу должны проходить психологический тест на сочувствие людям.