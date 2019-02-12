Нефть подорожала на сокращении добычи странами ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, а также санкций против Ирана и Венесуэлы.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,76% – до 61,98 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,65%, составив 52,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».