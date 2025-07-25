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Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
Reuters: Глава индийской Nayara Energy ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
Генеральный директор индийской компании Nayara Energy, связанной с Роснефтью, Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций Европейского союза против России, пишет Reuters.
В материале Reuters уточняется, что санкции были нацелены против самой компании, что и стало причиной ухода топ-менеджера, передает «Ura.Ru».
«Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», – говорится в публикации.
По информации агентства, на место Доридеса уже назначен новый исполнительный директор Сергей Денисов, работающий в Nayara Energy с 2017 года. Алессандро де Доридес возглавлял компанию с апреля 2024 года. Решение о кадровых перестановках принято 23 июля.
Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасны новые ограничения.