  • Новость часаРоссия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    25 июля 2025, 20:45 • Новости дня

    В Казани открыли первый чемпионат «Абилимпикс» среди ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Татарстана стартовал первый в стране чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов спецоперации, участие приняли более 400 конкурсантов.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, отметив, что чемпионат важен для профессионального и личностного развития защитников Отечества и выразил надежду, что мероприятие станет ежегодной традицией, сообщается в Telegram-канале фонда «Защитники Отечества».

    Как заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чемпионат «Абилимпикс» проводится впервые в рамках Года защитника Отечества. В своем выступлении она подчеркнула. «Уверена, что в осеннем финале национального чемпионата вся страна снова будет восхищаться умениями наших дорогих защитников», – сказала она.

    Соревнования проходят по 15 компетенциям. Победителей наградят 29 июля в Казани. В октябре 75 финалистов поедут на национальный чемпионат в Москву, где смогут продемонстрировать мастерство.

    Организатором выступило Минпросвещения России при поддержке правительства и фонда «Защитники Отечества», федеральным оператором стал Институт развития профессионального образования, региональным – правительство Татарстана.

    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приговор генералу Ивану Попову по делу о особо крупном мошенничестве и служебном подлоге признан законным.

    Второй западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы осужденного и его защитника, окончательно утвердив решение Тамбовского гарнизонного военного суда, передает РИА «Новости». Теперь Попов должен провести пять лет в колонии и лишается воинского звания.

    Судебное заседание по апелляции велось коллегией из трех судей. В нем участвовали сам Иван Попов и второй фигурант по делу Сергей Моисеев, оба находящиеся в СИЗО Тамбовской области, по видеосвязи.

    Вначале заседание было открытым, но затем суд перешел к закрытому режиму по ходатайству военного прокурора. Судья публично огласил, что апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения: «Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения».

    В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

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    25 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье

    МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье ошибку при установке датчиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения SSJ-100 под Москвой 12 июля прошлого года стала некорректная установка датчиков угла атаки после обслуживания на заводе.

    Эта информация содержится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

    «Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», – говорится в документе.

    Самолет перешел на снижение и превысил максимальную скорость из-за неверных данных с датчиков. Экипаж не смог определить причину сбоя. МАК рекомендовал ПАО «Яковлев» строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации при замене датчиков. Летчикам разработали рекомендации по действиям в случае отказа датчиков.

    Напомним, в июле 2024 года в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100. Сообщалось, что пилоты увели борт от жилых построек.

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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    25 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести
    Число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести
    @ Екатерина Петрова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия в жилом доме на улице Лунной в Саратове унесла жизни шести человек после того, как спасатели нашли под завалами еще одну жертву.

    Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове увеличилось до шести человек, передает ТАСС.

    Представитель МЧС сообщил, что спасатели извлекли из-под обломков мужчину, который ранее подавал признаки жизни и был зажат между бетонными плитами более шести часов. После передачи пострадавшего медикам он, к сожалению, скончался.

    Взрыв произошел 25 июля в одном из жилых домов Саратове, после чего начались масштабные поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о пяти погибших, теперь число жертв выросло до шести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв газа обрушил многоэтажный жилой дом в Саратове и привел к жертвам. В Саратове ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Спасатели при разборе завалов обнаружили тело пятой жертвы.

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    24 июля 2025, 21:02 • Новости дня
    Суд арестовал министра имущества Челябинской области

    Басманный суд отправил министра имущества Челябинской области Белоусова в СИЗО до сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу министра имущества Челябинской области, обвиняемого в превышении полномочий.

    Как сообщает ТАСС, министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов был арестован Басманным судом Москвы по делу о превышении должностных полномочий.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября.

    Судья Тимур Вахрамеев огласил решение в присутствии участников процесса, отметив: «Избрать в отношении обвиняемого Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября».

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме, без доступа прессы и слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении полномочий. Источник в правоохранительных органах сообщил о факте задержания.

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    25 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    В России запущен завод по переработке ядерного топлива без жидких отходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Железногорске на базе Горно-химического комбината начал работу второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). После отработки технологии он станет первым в мире объектом по переработке ядерного топлива, не образующим жидких радиоактивных отходов.

    Как сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, запуск второго комплекса — важный шаг в создании ядерного кластера в Красноярском крае и в реализации стратегии замыкания ядерного топливного цикла, сообщает «Атом Медиа». По его словам, Россия, как и в других ядерных технологиях, здесь становится первопроходцем.

    «Впервые в мире мы осуществляем в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла за счет существенного снижения доли природного урана и повторного использования продуктов переработки отработавшего ядерного топлива. В ближайшие десятилетия Опытно-демонстрационный центр на Горно-химическом комбинате станет для всей атомной отрасли одним из ключевых звеньев в процессе перехода к атомным энерготехнологиям IV поколения», – подчеркнул Лихачев.

    По его словам, после выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 200 тонн топлива в год. Совокупно с мощностями ПО «Маяк» и новыми объектами это создаст основу для запуска энергетических систем шестого поколения в течение ближайших 15 лет.

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    25 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    ЦБ объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет директоров Банка России не обнаружил оснований для изменения нейтрального диапазона ключевой ставки.

    «Нет оснований для пересмотра сейчас уровня нейтральной ставки», – отметил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

    В настоящее время установленный Банком России нейтральный диапазон ключевой ставки составляет 6-7%. Такой уровень ставки соответствует инфляции, находящейся вблизи 4%, подчеркнули в ЦБ.

    Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 18%.

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    25 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Набиуллина заявила о сохранении роста инвестиций в экономику России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост инвестиций в российскую экономику продолжится в 2025 году, однако темпы увеличения будут ниже, чем в последние два года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она отметила, что инвестиционная активность в стране остается высокой, чему способствует поддержка со стороны государства, особенно в приоритетных отраслях, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем, что инвестиции вырастут в этом году, но темпы их роста будут ниже, чем предыдущие два года», – заявила Набиуллина.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность иностранных инвестиций для развития регионов, особенно в создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин призывал увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях экономики.

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    25 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности в одночасье сблизить меморандумы России и Украины

    Песков сообщил о противоположности проектов меморандумов России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию осложняются тем, что стороны предлагают полностью противоположные проекты меморандумов, их нельзя сблизить в одночасье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию конфликта имеют принципиальные различия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, на данный момент подходы к проектам меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда переговоров, диаметрально противоположны.

    Песков добавил: «Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа».

    Ранее в Кремле заявили о наличии диаметрально противоположных позиций сторон по проектам меморандумов.

    Политолог Евгений Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

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    25 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    В Саратове объявили режим ЧС после взрыва газа в доме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Саратове после взрыва газа в многоквартирном жилом доме.

    Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

    «В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», – говорится в сообщении губернатора.

    Напомним, в Саратове в пятницу произошел взрыв газа, в результате которого был поврежден соседний жилой дом. При взрыве газа погиб ребенок. Позже число погибших выросло до четырех человек.

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    25 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Суд Брянска приговорил бывших замгубернатора к девяти годам

    Бывшие заместители губернатора Брянской области получили девять лет за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие заместители губернатора Брянской области получили девятилетние сроки и крупные штрафы за получение взяток.

    Володарский районный суд Брянска признал виновными бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову по делу о получении взятки, сообщает корреспондент ТАСС.

    Обе чиновницы приговорены к девяти годам лишения свободы. Кулешова также должна выплатить штраф в размере 10 млн рублей, а Егоровой назначен штраф в размере 8,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России продлил срок предварительного следствия по делу о взятке в отношении врио заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой до декабря 2024 года.

    Басманный суд Москвы заключил под стражу Егорову и Кулешову, обвиняемых в даче особо крупной взятки. В Брянской области Егорову и Кулешову заподозрили в получении взяток.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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