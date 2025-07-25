В Казани открыли первый чемпионат «Абилимпикс» среди ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, отметив, что чемпионат важен для профессионального и личностного развития защитников Отечества и выразил надежду, что мероприятие станет ежегодной традицией, сообщается в Telegram-канале фонда «Защитники Отечества».

Как заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чемпионат «Абилимпикс» проводится впервые в рамках Года защитника Отечества. В своем выступлении она подчеркнула. «Уверена, что в осеннем финале национального чемпионата вся страна снова будет восхищаться умениями наших дорогих защитников», – сказала она.

Соревнования проходят по 15 компетенциям. Победителей наградят 29 июля в Казани. В октябре 75 финалистов поедут на национальный чемпионат в Москву, где смогут продемонстрировать мастерство.

Организатором выступило Минпросвещения России при поддержке правительства и фонда «Защитники Отечества», федеральным оператором стал Институт развития профессионального образования, региональным – правительство Татарстана.