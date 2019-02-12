Минобороны завершило операцию по устранению затора на Бурейском водохранилище

Российские военнослужащие ликвидировали затор на реке Бурея в Хабаровском крае, устранив угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в Дальневосточном регионе, сообщило Минобороны.

Результаты выполненных работ проверили заместители министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картаполов, передает ТАСС.

По словам Булгакова, прибывшего на место операции, российскими военнослужащими «выполнено важнейшее государственное задание – досрочно устранена угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Дальневосточном регионе нашей страны».

«В сложнейшей климатической, географической и геологической зоне природа самым серьезным образом испытала нас на прочность», – цитирует ведомство Булгакова.

В настоящее время длина сформированного военными канала составляет около 210 метров, глубина от первоначального уровня превышает 23 метра (глубина ниже поверхности воды – более 5 метров), ширина по берегам – от 100 до 150, а по дну – от 80 до 120 метров. Скорость течения в протоке превышает 18 метров в секунду, пропускная способность составляет 1600-1700 кубометров в секунду, проинформировали в Минобороны.

Всего при проведении подрывных работ на Бурее было использовано около 260 тонн тротила и порядка 520 комплектов кумулятивных зарядов. В ликвидации последствий оползня участвовали около 500 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Напомним, в декабре минувшего года появились данные о том, что в Хабаровском крае якобы упал крупный метеорит; который при падении задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее. Ученые, осмотревшие сопку, пришли к выводу, что причиной инцидента стал не метеорит, а оползень.