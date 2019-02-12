На Украине признали большое число нарушений в ходе избирательной кампании

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что число нарушений в ходе нынешней избирательной кампании по выборам президента «значительно возросло».

По данным руководителя координационного штаба украинского МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советника министра внутренних дел страны Ивана Стойко, с начала избирательного процесса на Украине в Нацполиции зарегистрировали более 1 тыс. сообщений о нарушениях, передает ТАСС.

«С начала избирательного процесса территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1041 сообщение, связанное с избирательным процессом. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 – с подкупом избирателей, 13 – с ущербом имуществу, 12 – с хулиганством», – рассказал Стойко, дбавив, что по указанным фактам было открыто 38 уголовных производств.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя информацию о большом числе нарушений в ходе избирательной кампании, заявил, что «правоохранительные органы не допустят подкупа избирателей».

«Мы хотим провести эти выборы без подкупа и фальсификации», – заявил Аваков.

«Никто из кандидатов в президенты, будь они от власти или оппозиции, не получит преференций от меня и МВД в целом», – заявил украинский министр в эфире канала ICTV.

Ранее Аваков призвал не устраивать на Украине «ристалище политической грязи».

Напомним, выборы президента на Украине назначены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто и зачем хочет стать новым президентом Украины.