Перехват вертолетом Ми-17 колонны с ворованной нефтью в Сирии сняли на видео

Вертолет Ми-17 перехватил колонну с незаконно перевозящейся нефтью на севере Сирии, операция попала на видео.

На видео зафиксированы десятки грузовиков с цистернами, готовые к отправке сирийской нефти в Турцию, передает Avia.pro.

Издание уточняет, что официальных комментариев по этим кадрам на данный момент еще не предоставлено, и обращает внимание на сообщения о том, что турецкие военные якобы принимают участие в краже сирийской нефти и отправке в Турцию.

По тем же данным, инцидент произошел в 13 километрах от сирийско-турецкой границы, к югу от города Эль-Камышлы.