Угрозам британских военных в адрес России нашли объяснение

Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон позиционирует Россию как «агрессора» для того, чтобы увеличить оборонный бюджет страны, считают в посольстве России в Лондоне.

«Ставшие уже традиционными агрессивные выпады главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России не имеют ничего общего с действительностью. Подобные высказывания идут в русле общей линии нынешнего консервативного правительства по отношению к России, и позиция Уильямсона в данном случае не является исключением», – сказал представитель посольства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что британскому правительству выгодно пугать граждан страны «российской угрозой» для отвлечения от внутренних и внешних проблем государства.

«Позиционируя нашу страну в качестве «агрессора», он планомерно добивается увеличения государственного финансирования военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства», – сказал представитель дипмиссии. Он добавил, что ежегодный бюджет страны, выделяемый на оборону, больше российского.

«Создание враждебного образа России носит искусственный характер, но при этом несет вполне реальные отрицательные последствия для отношений наших стран», – заключил он.

Напомним, министр обороны Соединенного Королевства Уильямсон выступил с угрозами в адрес России. В Совете Федерации прокомментировали его высказывания.