В Совфеде ответили на угрозы британских военных в адрес России

«Единственная страна, которая нарушает международное право, – это Соединенные Штаты. Я искренне поздравляю британского министра за это смелое, решительное заявление, полностью поддерживаю, так как американцев нужно наказать», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя призыв британского министра наказывать страны, «насмехающиеся над международным правом», а также его угрозы в адрес России.

«Хотел бы я знать хоть одну провокацию, которую устроила Россия», – подчеркнул член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, обвинившего Россию в провокациях против НАТО.

Клинцевич назвал эти заявления «глупостью» и напомнил британцу известный анекдот:

«Обама и его генералы спорят, когда лучше всего напасть на Россию. Наконец они решают спросить об этом у французов. Французы отвечают: «Мы не знаем, но точно не зимой. Дело плохо кончится». Тогда решили спросить у немцев. Немцы ответили: «Мы не знаем, но точно не летом. Мы уже пробовали...». И тут решили спросить у Китая, ведь он прогрессивный и всегда предлагает новые идеи. Китайцы отвечают: «Прямо сейчас! Россия строит «Силу Сибири», «Турецкий поток», космодром Восточный, мост в Крым, а в ближайшее время русские хотят модернизировать Байкало-Амурскую магистраль, возводят новые спортивные комплексы для чемпионата мира по футболу и легкой атлетике, планируют добычу углеводородов в Арктике. В общем, сейчас им очень пригодится побольше военнопленных!»

«Поэтому накажите же нас, господа англичане. Посмотрим, что у вас получится», – подчеркнул сенатор.

При этом Клинцевич поддержал Гэвина Уильямсона в призыве к союзникам быть готовыми «использовать жесткую силу» против стран, которые «насмехаются над международным правом». «Единственная страна, которая нарушает международное право, – это Соединенные Штаты. Я искренне поздравляю министра за это смелое, решительное заявление, полностью поддерживаю, так как американцев нужно наказать», – иронизирует собеседник.

«Россию наказывают только за ее несогласие с тем, чтобы ей говорили, что нужно делать. Наша страна имеет свою точку зрения», – подчеркнул Клинцевич. По его словам, совершенно очевидно, что англичане просто продолжают формировать мнение, будто бы Россия – это главный нарушитель всех возможных международных прав. Однако по факту таковыми на данный момент являются только американцы, и сегодня они продолжают это демонстрировать своими действиями в Венесуэле. «Когда они будут вводить в Венесуэлу войска – это будет очередная показательная порка мирового сообщества», – отметил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что американцев необходимо наказать мирными способами с помощью международного права, общественного порицания, введения санкций, то есть без войны.

Что же касается желания Великобритании «продемонстрировать силу» Китаю, направив авианосец «Королева Елизавета» в воды Тихого океана, сенатор отметил потерю британцами чувства реальности. «Их авианосец продержится не больше тридцати минут, если будет принято решение на бой. Но они понимают, что никто начинать войну не будет и никаких активных действий предпринимать тоже, так что эти действия – провокация, которая направлена только на демонстрацию своих возможностей, силы. В одиночку Великобритания против Китая не продержится и неделю. Они потеряли реальность по поводу того, что могут китайцы на сегодняшний день», – подытожил Клинцевич.

Напомним, глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон обвинил Россию в провокационных действиях в отношении стран НАТО, добавив, что «такие действия со стороны России должны дорого обойтись». Уильямсон также призвал Лондон и его союзников быть готовыми «использовать жесткую силу для защиты своих интересов» против стран, которые «насмехаются над международным правом».

Кроме того, Британия собралась «продемонстрировать силу» Китаю в Тихом океане, направив туда флагман своих ВМС – авианосец «Королева Елизавета».

Стоит также напомнить, что Уильямсон уже однажды удостоился эпитета «неотесанный хам» от представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова за совет России «заткнуться и убраться».