ВАДА назвало спортсменов, у которых не будет проблем с допуском на Олимпийские игры

У российских спортсменов, которые не выступали до 2016 года, не должно возникнуть проблем с допуском на Олимпийские игры в Токио, заявил глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тейлор.

«Не знаю, сколько российских спортсменов в итоге выступят в Токио. Возможно, их будет много. И это нормально, это хорошо. Если они докажут, что чисты, то должны участвовать в Играх. Здесь нужно понимать, что у российских спортсменов, не соревновавшихся до 2016 года, вообще не должно быть никаких проблем с допуском в Токио», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. В то же время РУСАДА заявило о возможности «чистых» спортсменов участвовать в Олимпиадах.

Также ВАДА потребовало отнять у России уже полученные ей международные турниры.

При этом санкции в отношении российского спорта могут не успеть вступить в силу до летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, могут ли спортивные федерации отказаться выполнять решения ВАДА.

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