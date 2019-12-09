За работу ВАДА Россию обяжут заплатить миллионы долларов

Предварительный счет России, который Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выставит за расследование, составляет чуть меньше 5 млн долларов, сообщил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.

«Срок выплаты – до момента, когда РУСАДА будет восстановлена. Это порядка четырех лет, с момента окончательного принятия решения. У меня нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов. Речь идет, возможно, о сумме чуть меньше, чем 5 миллионов», – сказал Ниггли, отметив, что «счет будет расти», передает РИА «Новости».

«И если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали», – добавил он.

Гендиректор WADA пояснил, что Россия должна будет оплачивать все траты WADA по российскому делу до восстановления статуса РУСАДА и проведения аудита организации для подтверждения ее независимости.

«Итоговый счет будет выставлен после этого, но Россия может начать крупные выплаты уже сейчас. Мы уже потратили много. Но первый счет будет направлен в РФ после решения CAS», – уточнил он.

Ранее в понедельник ВАДА приняло единогласное решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе от Олимпиад и чемпионатов мира. Однако спортсмены могут успеть выступить на Олимпиаде в Токио под российским флагом.

Также ВАДА потребовало отнять у России уже полученные ей международные турниры.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, могут ли спортивные федерации отказаться выполнять решения ВАДА.

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