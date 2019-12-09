Глава USADA назвал решение ВАДА по России ударом по «чистым» спортсменам

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт назвал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России сокрушительным ударом по «чистым» спортсменам и верховенству закона.

«Позволить России избежать полного запрета на участие в соревнованиях – еще один сокрушительный удар по «чистым» спортсменам, «целостности» спорта и верховенству закона. И, в свою очередь, реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть ни чем иным, как восстанием против этой сломанной системы с целью форсировать реформы», – приводятся слова Тайгарта на сайте USADA, передает РИА «Новости».

Прежде он высказывался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее в понедельник исполнительный комитет ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также ВАДА ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

На решение ВАДА отреагировали в российских спортивных федерациях. В то же время РУСАДА решила отстаивать выступление «чистых» спортсменов под российским флагом.

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