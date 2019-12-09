Участники акции протеста «Дозор на Банковой» разбили палаточный городок возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева. Акция проходит в преддверии саммита в «нормандском формате» в Париже.

На палатки нанесены логотипы «Неизвестный патриот» и «Демократический топор». В некоторых из них наливают чай и раздают печенье, а на установленной вблизи сцене выступают музыкальные коллективы, сообщает украинское издание «Страна».

Организаторы пригрозили, что митинг могут сделать бессрочным, если Зеленский «примет условия» России во время саммита «нормандской четверки», сообщает «Громадське».

В частности, митингующие требуют от главы украинского государства не допустить заключения договоренностей, «противоречащих национальным интересам Украины», на саммите в «нормандском формате».

Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко выступил перед националистами на майдане в Киеве, потребовав от Зеленского не переходить «красные линии» во время встречи «нормандской четверки» в Париже. В тот же день националисты в Киеве призвали к «полноценной войне» с Россией.

Сенатор Алексей Пушков Пушков предупредил о горьких последствиях разгула националистов на Украине.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о вредных советах Зеленскому перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД