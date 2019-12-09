«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

Победу на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году одержала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Зозибини Тунзи, как сообщается на официальной странице конкурса, занимается борьбой с гендерным насилием.

Россиянка Алина Санько была вынуждена пропустить конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Она примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.

Между тем представительница России Ксения Кривко получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020 («Мисс Земной шар») в китайском городе Шэнчьжэнь.