Россиянка стала «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global – 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь.

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!», – сообщила PR-менеджер Кривко Наталья Токмогашева, передает РИА «Новости».

Она также рассказала, что первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис – Анастасия Божкова из Крыма.

Напомним, победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, однако в Китай отправилась обладательница «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Ранее в Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия».