В Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия»

Пользователи соцсетей раскритиковали финалисток конкурса «Миссис Россия», комментаторы резко высказались по поводу выбора жюри конкурса.

В комментариях под постом певца Николая Баскова в Instagram, поздравившего финалисток с победой, пользователи оставили несколько негативных отзывов.

«Куда подевались настоящие русские красавицы», – написала dianahilcuka.

«Это пародия на конкурс красоты?» – поинтересовался t15ira.

«Блондинка явно ботекса переборщила», – поделилась наблюдением shramko.alla.

«Ты серьезно?» – спросил Баскова в комментариях телеведущий Артур Цветков, известный, как VJ Archi.

Напомним, титул «Миссис Россия 2019» получила Екатерина Нишанова из Геленджика. За звание «Миссис Россия» боролись 27 финалисток со всей России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Тольятти, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов страны.