Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

В Московском культурном фольклорном центре состоялся финал конкурса «Миссис Россия 2019», по итогам которого было объявлено имя победительницы.

Ведущим церемонии стал заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который назвал имена победительниц. Титул «Миссис Россия 2019» получила Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово, передает ТАСС.

В этом году за звание «Миссис Россия» боролись 27 финалисток со всей России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калуги, Великого Новгорода, Самары, Тольятти, Кемерово, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов страны.

В состав жюри конкурса под председательством президента конкурса «Миссис Россия» Аллы Маркиной вошли модельер Вячеслав Зайцев, победительница конкурсов «Миссис Россия 2010» и «Mrs. Globe 2011», модель, Алиса Крылова, актер театра и кино Михаил Горевой, художник, автор кукол, Светлана Пчельникова, певица Катя Лель, советский и российский артист балета Гедиминас Таранда.

«В этом году состав участниц просто поражает своим разнообразием профессий и хобби. Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме», – отметила вице-президент конкурса Екатерина Камиллери, добавив, что на всех конкурсанток приходится 58 детей и шесть внуков.

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