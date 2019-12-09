Стала известна реальная стоимость продаваемой за 1 млрд рублей монеты

В «Обществе Коллекционеров Санкт-Петербурга» назвали реальную стоимость монеты, которую петербуржец пытается продать через интернет-сервис бесплатных объявлений за 1 млрд рублей.

По данным телеканала «Рен-ТВ», житель Петербурга пытается через интернет-сервис бесплатных объявлений продать за 1 млрд рублей монету 2016 года выпуска номиналом два российских рубля. По мнению владельца находки, такая стоимость обоснована «редким браком» – поворот аверса к реверсу составляет 90 градусов.

Однако, по словам эксперта из «Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексея Шукурова, брак в виде поворота аверса монеты относительно реверса на 90 градусов не слишком большая редкость, поэтому находка на самом деле «ничего из себя не представляет», передает РИА «Новости».

«Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как «рубль – градус». То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут. (...) Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов», – пояснил нумизмат «Пятому каналу».

Шукуров добавил, что заявленная стоимость может быть применима лишь к монетам времен царской России, но не к деньгам, изготовленным в XXI веке. Если петербуржцу повезет, то «в рыночный день» за его находку дадут максимум 1000 рублей.

«Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом», – считает коллекционер.

Напомним, в марте Центробанк России выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом.

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