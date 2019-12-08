Франция пригрозила США обращением в ВТО

Французские власти готовы обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу возможных пошлин США на французские товары, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

«Мы считаем, что эти санкции незаконные», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

«Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании», – указал Ле Мэр.

Напомним, в докладе торгового представителя США говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, и в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов.

В Париже подчеркивали, что проект санкций против Франции, о которых говорит Вашингтон, недопустим. В случае их введения Евросоюз (ЕС) готов дать «сильный ответ», обещали во Франции.

Между тем ранее в воскресенье немецкое издание Der Spiegel предупредило о скором крахе Всемирной торговой организации. В статье сообщалось, что в среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган ВТО будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система организации, правила мировой торговли «де-факто перестанут действовать».