США пригрозили Парижу пошлинами из-за цифрового налога во Франции

В связи с введением Францией цифрового налога, обременяющего американские компании, Соединенные Штаты могут обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд долларов, сообщили в аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

«Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам») и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует американские компании», – приводит ТАСС заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

«Решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США, – приводятся высказывания главы ведомства Роберта Лайтхайзера. – В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции».

«Список французских товаров, которые могут обложены пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет 2,4 млрд долларов», – отмечается в заявлении.

Напомним, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

Позднее стало известно о планах США обложить пошлинами элитные европейские бренды, а также ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США выбрали следующую жертву торговой войны.

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