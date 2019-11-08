Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» после того, как он разделается с Китаем.

В четверг власти Китая объявили о достижении договоренности с США о взаимной отмене пошлин в рамках торгового соглашения «первой фазы», и это вызвало настоящую эйфорию на финансовых рынков. Представитель Министра торговли Китая Гао Фэна заявил, что стороны договорились об одновременной отмене одинаковой доли пошлин.

Однако некоторые посчитали, что китайцы выдают желаемое за действительное. Потому что из администрации Дональда Трампа поначалу поступили противоречивые сигналы. Так, один из официальных представителей США подтвердил, что стороны планируют понизить пошлины в рамках первоначального соглашения о торговле. Однако два других информированных источника опровергли информацию о том, что понижение пошлин согласовано официально.

«В настоящее время отмена существующих пошлин не является условием для подписания соглашения первой фазы», - сказал старший советник Трампа по торговле Питер Наварро в рамках интервью Fox Business Network. «Такое решение может принять только президент Трамп», - добавил он. По словам Наварро, США могут разве что отложить введение новых таможенных пошлин, что запланировано на 15 декабря.

Однако американский президент довольно оперативно принял решение, заявив, что первый этап торговой сделки Вашингтона и Пекина все-таки будет подписан. Произойдет это либо в США, либо на территории третьей страны, сообщил Reuters. Однако речи о полном снятии тарифов с китайских товаров речи не идет. «Я не буду этого делать», заявил Дональд Трамп. Однако, как минимум, США могут отложить введение новых тарифов на китайские товары, запланированное на декабрь, как говорил советник Трампа.

Таким образом, Китаю все-таки не померещилось, и «первая фаза» торговой сделки будет подписана. Возможно, Пекину даже удастся добиться частичного снижения действующих тарифов.

В любом случае, это будет первым шагом на пути окончательного перемирия. «До конца 2019 года можно ожидать лишь вероятного заключения частичного или предварительного соглашения между США и Китаем. По законам политического театра, эта проблема должна будет решаться окончательно ближе к середине 2020 года, по мере приближения президентских выборов в США. Действующая администрация в США заинтересована в получении формального промежуточного результата и в затягивании переговорного процесса по существу. Поэтому торговые переговоры могут продолжаться еще от полугода до года», - считает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

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Что же будет, если торговая война между двумя странами все-таки завершится? Рано или поздно это все-таки произойдет. В последние годы эта гибридная война является главной причиной неопределенности, которая уже вредит и угрожает навредить еще больше мировой экономике. Она бьет в первую очередь по экономикам США и КНР, а вслед за замедлением темпов роста ВВП этих двух крупнейших мировых экономик, замедляются и темпы роста глобальной экономики.

«Торговые войны спустя полтора года после их начала указывают на повсеместную картину падающих торговых оборотов стран с опережением снижения импорта над экспортом, что характерно не только для Китая, но и в целом по миру. Снижение объемов международной торговли приводит к сокращению рабочих мест, которое, в свою очередь, снижает доходы и покупательную способность потребителей. Это заставляет их экономить еще больше и отдавать предпочтение более дешевым товарам, а иногда и контрафакту», - говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

«Не стоит недооценивать неблагоприятный психологический эффект от затянувшейся торговой войны. Она оказывает угнетающее влияние на предпринимательскую уверенность даже за пределами США и Китая», - говорит Манжос. При этом, по его словам, негативный эффект от взаимного повышения тарифов еще даже не проявился в полной мере, для этого надо от нескольких месяцев до года.

Если торговая война закончится и тарифные ограничения будут сняты, то, конечно, это подтолкнет мировую экономику к росту и подстегнет спрос на сырьевые ресурсы. Ведь эта гнетущая неопределенность будет снята. «Нефтяные цены способны продемонстрировать резкий взлет после фактического подписания соглашения. Однако рассчитывать на полномасштабное ралли не стоит: высокая активность американских компаний по-прежнему не позволяет сбалансировать рынок, несмотря на снижение объемов добычи странами ОПЕК+», - говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Нефть по 100 долларов за баррель по факту заключения торгового перемирия выглядит маловероятным, но участники нефтяных торгов вполне могут рассчитывать на более или менее продолжительный спекулятивный рост. Контракты на нефть сорта Brent в таком случае могут уйти в район 70-75 долларов за баррель», - считает Манжос.

Цены на нефть вырастут максимум до 70-80 долларов, именно на эту отметку они забирались на пике оптимизма вокруг торговых переговоров в предыдущие эпизоды, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Однозначный позитив от сделки получит китайская валюта. «Для китайского юаня не только подписание сделки, а даже декларация прогресса оказывает заметное позитивное влияние. Курс юаня к доллару на этой неделе вернулся под знаковую отметку 7, выше которой поднимался в конце лета на пике страхов вокруг сделки», - указывает Купцикевич.

А вот доллар – отдельная тема. Манжос считает, что вопрос будущего курса доллара лучше выносить за рамки торгового конфликта США и Китая. Потому что, как известно, Дональд Трамп является сторонником низких процентных ставок и слабого доллара, который должен помочь американским экспортерам. Поэтому американский президент сделает все, чтобы ослабить доллар. «Однако активные усилия в плане ослабления доллара могут быть отложены примерно на год, до момента вероятного переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок», - считает Манжос. Пока же доллар продолжает дорожать.

«Локально американский доллар набирает позиции, но в целом он уязвим в случае подписания торгового соглашения. Ускорение мировой экономики зачастую сопровождается ослаблением американской валюты, так как инвесторы выбирают доходные активы вроде китайских или российских в сравнении с низкодоходными долларами», - объясняет Купцикевич.

Конечно, все проблемы российской экономики «мировая» между США и Китаем не решит. Однако от роста мировой экономики и спроса на углеводороды Россия только выиграет. Это позитивно отразится и на рубле, и на нефтегазовых доходах, и на российском ВВП в целом. «В среднесрочном периоде возможно постепенное ускорение экономики РФ под влиянием этих внешних факторов. Главным внутренним фактором станет рост бюджетных расходов», - говорит Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». По его мнению, к концу года можно ожидать 62,25-64,5 рублей за доллар, и 59-66,25 долларов за баррель.

Однако все эти положительные последствия после мирного пакта США с Китаем могут продлиться недолго. Эксперты опасаются, что разобравшись с Китаем, Дональд Трамп переключится на Европу. Ведь у США имеется торговый дефицит не только с Китаем, но и с ЕС – на более чем 160 млрд долларов.

«Возможное заключение торговой сделки до конца 2019 года может принести лишь временное облегчение мировой экономике. Сразу же после «фантастической» победы в торговой войне с Китаем, Трамп может обострить торговый конфликт с Евросоюзом.

Ранее он неоднократно и недвусмысленно высказывался по этому поводу. Иными словами, в случае заключения торговой сделки с Китаем США лишь изменят вектор торговой войны в направлении ЕС», - не исключает Виктор Манжос.

Вашингтон уже успел ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС в 2018 году, а в октябре 2019 года объявил о предстоящем введении импортных пошлин в размере 25% против 150 видов товаров из ЕС. В дополнение к этому будет введена пошлина в размере 10% против производимых в ЕС самолетов. «Думаю, США переключатся на Европу не раньше следующего срока Дональда Трампа: в его интересах закрепить «победу» над Китаем и способствовать ускорению экономики перед очередными выборами в 2020 году», - говорит Геннадий Николаев.

Брюссель уже предчувствует неладное, и, например, втихую разрабатывает собственную платежную систему, чтобы снизить господство американских Visa и MasterCard. А этим летом Великобритания, Франция и Германия запустили собственный механизм денежных трансакций с Ираном – INSTEX, чтобы обходить санкции США. Наконец, в Германии идет активная борьба за право импортировать российский газ по «Северному потоку-2» без каких-либо ограничений, потому что это позволит в целом Евросоюзу сэкономить от 9 до 24 млрд долларов, посчитали в Институте экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете. Просто потому, что европейцы смогут покупать меньше намного более дорогого сжиженного газа, в том числе из США. А ведь нескрываемая цель Вашингтона совершенно обратная.

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