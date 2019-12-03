Франция пригрозила США «сильным ответом» на санкции

Проект санкций против Франции, о которых говорит Вашингтон, недопустим, в случае их введения Евросоюз (ЕС) готов дать «сильный ответ», заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Ле Мэр заявил в эфире радиостанции Radio Classique, что «этот проект санкций просто недопустим», передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что пока Париж ожидает окончательных решений, однако «уже сам проект санкций против Франции, который может быть осуществлен в течение 30 дней, недопустим».

Он указал, «это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе».

«Если будут введены новые американские санкции, Европейский союз готов ответить», – сказал Ле Мэр.

Напомним, в докладе торгового представителя США говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, и в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 млрд долларов.

До этого, в июле, Вашингтон пригрозил Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

Позднее стало известно о планах США обложить пошлинами элитные европейские бренды, а также ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США выбрали следующую жертву торговой войны.