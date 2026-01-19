В России число пострадавших в ДТП достигло минимума с 2010 года

Tекст: Ольга Иванова

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в России за 2025 год достигло минимального значения за последние 16 лет, передает РИА «Новости».

Согласно анализу статистики, всего в 2025 году пострадали 158,8 тыс. человек. Этот показатель стал самым низким с 2010 года.

Сравнивая с 2024 годом, когда количество пострадавших составляло 164,75 тыс. человек, в прошлом году их стало меньше на 3,6%. Это свидетельствует о положительной динамике в обеспечении безопасности на дорогах.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Центральном федеральном округе: за 2025 год здесь было травмировано почти 38,5 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 40,2 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зарегистрировали 128 тыс. ДТП с пострадавшими по итогам 2025 года. Меньшее число аварий с пострадавшими за последние пять лет отмечали только в 2022 году.

