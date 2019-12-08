Шойгу заявил о деградации отношений с НАТО

Россия готова к сотрудничеству с НАТО, однако отношения с каждым годом все больше деградируют, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе... Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг также говорил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России.

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