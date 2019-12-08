Названы лучшие фильмы десятилетия

Профессиональный кинематографический журнал Les Cahiers du cinema составил рейтинг лучших фильмов десятилетия. На первое место поставили сериал американца Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение» (2017).

Второе место занял фильм Лео Каракса «Корпорация «Святые моторы» (2012), третье – сериал «Малыш Кенкен» (2014) француза Брюно Дюмона. В пятерке лучших также фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010) тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и «Тони Эрдманн» (2016) немки Марен Аде, передает «Интерфакс».

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