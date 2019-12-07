Россию заподозрили в уничтожении американского беспилотника

Пропавший в конце ноября в небе над Ливией беспилотник мог быть сбит российскими средствами ПВО, пишет Reuters со ссылкой на Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

По словам командующего АФРИКОМ Стивена Таунсенда, управляющие средствами ПВО «не знали о том, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь». Он озвучил требования вернуть американской стороне обломки сбитого аппарата, передает ТАСС.

При этом Reuters не уточняет, на каком уровне и на основании каких данных были сделаны выводы о том, что российские ПВО якобы причастны к уничтожению БПЛА США.

Официальный представитель командования Кристофер Карни, в свою очередь, в очередной раз повторил утверждения о якобы находящихся в стране «российских наемниках».

Москва не раз опровергала соответствующие заявления. Так, Кремль назвал «уткой» заявления США о якобы дестабилизирующей роли «военного вмешательства» России в деле урегулирования ситуации в Ливии, а глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что утверждения о том, что «российские наемники» присутствуют в Ливии, являются слухами.

23 ноября Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что потеряло связь с БПЛА, который совершал полет над Ливией.

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