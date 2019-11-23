США потеряли связь с беспилотником над Ливией

Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что потеряна связь с БПЛА, который совершал полет над Ливией.

В пятницу командование сообщило, что связь с БПЛА, который летел над Триполи, потеряли накануне. Сейчас ведется расследование, передает ТАСС.

Военные США заявили, что проводимые с использованием беспилотников операции «имеют решающее значение» для борьбы против терроризма на территории Ливии.

Напомним, США регулярно наносят удары по целям в Ливии, используя базы в пригороде Триполи, а также в Джибути.

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