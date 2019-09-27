США возобновили авиаудары по Ливии

За восемь дней США трижды наносили авиаудары в Ливии по боевикам террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), сообщает The Hill. Американская авиация не атаковала позиции ИГ* в этой стране более года.

Первый удар нанесен 19 сентября, погибли восемь террористов. Второй унес жизни 11 боевиков, а третий, который проведен в четверг, – жизни 17 боевиков, передает «Интерфакс».

Последний раз США наносили удары в 2018 году – тогда позиции террористов были атакованы восемь раз.

В июле прошлого года сообщалось, что ливийская армия уничтожила главаря ливийского крыла ИГ*.

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