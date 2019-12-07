В России отреагировали на заявление о подготовке «марша» с Украины в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Рефата Чубарова о планах организовать «марш» на Крым.

Косачев выразил уверенность, что «такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу», передает RT.

«Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры», – отметил сенатор.

Косачев также обратил внимание на то, что Россия умеет защищать себя и своих граждан, «и в этом ни у кого не должно быть сомнений».

Напомним, глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров собрался организовать шествие с целью проникнуть в Крым с территории Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа» готовила масштабное кровопролитие в Крыму.

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