На Украине собрались провести марш на Крым

Предводитель «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещенная в России организация) Рефат Чубаров заявил, что проведет шествие с территории Украины в Крым.

Чубаров анонсировал «ненасильственную мирную акцию», она будет называться «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», передает РИА «Новости Крым».

В ходе шествия участники акции должны перейти границу Крыма.

«Мы идем к себе домой», – сказал Чубаров. Он отметил, что попробует привлечь к акции представителей других государств, которые также должны будут войти в состав марша. Точную дату проведения мероприятия он не назвал.

Чубаров уточнил, что на данный момент уже есть штаб, состав штаба планируется озвучить позднее.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Меджлис крымско-татарского народа*» готовил масштабное кровопролитие в Крыму.