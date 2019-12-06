Российский ученый умер от отравления «Кротом»

В Москве умер заслуженный педагог МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, он ранее отравился средством для прочистки труб «Крот».

Ивашев-Мусатов умер 3 декабря, сообщили на сайте деканата механико-математического факультета МГУ.

Прощание с преподавателем пройдет 10 декабря в крематории Хованского кладбища.

Напомним, Ивашев-Мусатов отравился средством для очистки труб «Крот в ноябре, после этого его доставили в реанимацию.

В начале июня продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.

Олег Ивашев-Мусатов родился в 1927 году, он окончил механико-математический факультет МГУ и больше 60 лет вел предмет в университете. В 2013 году его наградили премией имени Ломоносова за педагогическую деятельность.