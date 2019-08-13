Суд согласился рассмотреть иск Алибасова к производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы принял к производству иск музыканта Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю средства бытовой химии «Крот» компании «АМС Медиа» и к компании «Ашан».

«Иск принят к производству, досудебная беседа назначена на 29 августа», – сообщили в Пресненском суде, передает РИА «Новости».

Представители продюсера в иске заявили, что из-за взаимодействия их клиента с «Кротом» он получил вред здоровью.

Ранее сообщалось, что исковое заявление Алибасова содержит 150 страниц. Адвокаты музыканта упирают на то, что производители часто используют упаковки без блокирующих пробок, не дающих возможности детям или пожилым случайно открыть средство.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением.

Позже были представлены доказательства болезни Алибасова, а личный врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечился продюсер.