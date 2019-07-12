Врач Алибасова рассказала, от чего лечился продюссер

Личный врач Бари Алибасова Марият Мухина рассказала, от чего на самом деле лечили ее пациента.

Накануне семья Алибасовых обвинили Мухину в том, что она накачала продюсера наркотическими препаратами неизвестно по какой причине, пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, семья продюсера заявляла, что Мухина вовсе не является врачом. Еще одно обвинение в адрес женщины заключается в том, что она установила видеокамеры в квартире продюсера, «чтобы потом «слить» кадры телеканалам за солидный гонорар».

Между тем Мухина все обвинения в свой адрес отрицает, подчеркивая, что была единственным человеком, кто по-настоящему переживал за здоровье Алибасова.

По ее словам, помощники артиста не покупали назначенный ему преднизолон, из-за чего она «орала на всю квартиру» и грозилась вызвать полицию. Однако помощники ее слова проигнорировали, эти «безответственные подонки, которые гробят человека».

Кроме того, врач пояснила, что у нее есть все необходимое образование и лицензии, а Бари Алибасов на протяжении многих лет был пациентом ее клиники. Такая агрессия, по ее словам, лишний раз доказывает, что «Бари был в состоянии посттоксического психоза».

Мухина рассказала, что родные продюсера провели анализы, чтобы доказать, что Мухина его травит. Однако в пробах были обнаружены следы хлорпротиксена, который используют при лечении алкогольного психоза – при похмельном синдроме, вызванном алкоголизмом.

По ее словам, анализы были проведены через четыре дня после выписки продюсера, а хлорпротиксен выводится из организма примерно за две недели. Это говорит о том, что «Бари его принимал с первых дней отравления. Так что они же сами себя выдали».

«Все, в чем меня обвиняют – наглая ложь и порча моей деловой репутации!» – сказала доктор.

В начале июня сообщалось, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением, однако PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.