Врач Алибасова рассказала, от чего лечился продюссер

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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    Как Россия спасала Грузию

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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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          • Да

          • Нет

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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Врач Алибасова рассказала, от чего лечился продюссер

               12 июля 2019, 15:27
            Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
            Текст: Евгения Шестак

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            Личный врач Бари Алибасова Марият Мухина рассказала, от чего на самом деле лечили ее пациента.

            Накануне семья Алибасовых обвинили Мухину в том, что она накачала продюсера наркотическими препаратами неизвестно по какой причине, пишет «Комсомольская правда».

            Кроме того, семья продюсера заявляла, что Мухина вовсе не является врачом. Еще одно обвинение в адрес женщины заключается в том, что она установила видеокамеры в квартире продюсера, «чтобы потом «слить» кадры телеканалам за солидный гонорар».

            Между тем Мухина все обвинения в свой адрес отрицает, подчеркивая, что была единственным человеком, кто по-настоящему переживал за здоровье Алибасова.

            По ее словам, помощники артиста не покупали назначенный ему преднизолон, из-за чего она «орала на всю квартиру» и грозилась вызвать полицию. Однако помощники ее слова проигнорировали, эти «безответственные подонки, которые гробят человека».

            Кроме того, врач пояснила, что у нее есть все необходимое образование и лицензии, а Бари Алибасов на протяжении многих лет был пациентом ее клиники. Такая агрессия, по ее словам, лишний раз доказывает, что «Бари был в состоянии посттоксического психоза».

            Мухина рассказала, что родные продюсера провели анализы, чтобы доказать, что Мухина его травит. Однако в пробах были обнаружены следы хлорпротиксена, который используют при лечении алкогольного психоза – при похмельном синдроме, вызванном алкоголизмом.

            По ее словам, анализы были проведены через четыре дня после выписки продюсера, а хлорпротиксен выводится из организма примерно за две недели. Это говорит о том, что «Бари его принимал с первых дней отравления. Так что они же сами себя выдали».

            «Все, в чем меня обвиняют – наглая ложь и порча моей деловой репутации!» – сказала доктор.

            В начале июня сообщалось, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб.

            Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением, однако PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.


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