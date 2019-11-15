Известный российский ученый отравился «Кротом»

Известный российский ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов доставлен в реанимацию после того, как выпил по ошибке средство для очистки труб.

92-летний мужчина в ванной перепутал бутылку «Крота» с водой, стоявшей рядом. Сейчас ученый доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает «Рен ТВ».

В начале июня продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки, он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.