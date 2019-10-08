Суд вынес решение по иску Алибасова против производителя «Крота»

Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск музыканта и продюсера Бари Алибасова против производителя средств для чистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан».

«Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», – сказала судья Анна Карпова, передает ТАСС.

На данный момент решение еще не вступило в силу, истец может обжаловать решение в Московском городском суде.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью. Позднее стало известно, что соответчиками по иску стали гипермаркет «Ашан» страховая компания «Ингосстрах».

В исковом заявлении музыканта содержится 150 страниц.