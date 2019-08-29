К иску Алибасова против производителя «Крота» привлекли нового ответчика

Пресненский суд Москвы привлек соответчиком по иску музыканта Бари Алибасова на 100 млн рублей к производителю средства для прочистки «Крот» и гипермаркету «Ашан» страховую компанию «Ингосстрах», сообщил адвокат компании Андрей Комиссаров.

«В ходе беседы в районном суде по ходатайству «Ашана» в качестве соответчика привлечена компания «Ингосстрах», так как ответственность гипермаркета застрахована в этой страховой компании. В связи с этим подготовка к судебному заседанию отложена на 12:45 мск 12 сентября», – пояснил адвокат, передает ТАСС.

Эти сведения подтвердили в пресс-службе Пресненского суда.

Ранее по иску ответчиками были заявлены производитель средства ООО «АМС Медиа» и гипермаркет «Ашан».

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

В исковом заявлении музыканта содержится 150 страниц, суд согласился рассматривать это дело.