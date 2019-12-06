Под Омском нашли «озеро» крови

В Калачинском районе Омской области местные жители обнаружили «искусственный водоем из слитой крови» животных.

«Так выглядит искусственный водоем из слитой крови прямо за деревней Ковалево Калачинского муниципального района Омской области. Около 30-40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли», – написал местный житель в Instagram.

По данным местного издания «БК55», в Главном управлении ветеринарии Омской области заявили, что ответственность за несанкционированное складирование биологических отходов понесет предприятие, занимающееся убоем скота.

В ведомстве также уточнили, что отходы утилизировали, а возбудителей опасных инфекций на месте скотомогильника не обнаружили.

Ранее в октябре в Дагестане подтвердили факт заражения сибирской язвой, причиной распространения сибирской язвы на юге России могли стать не отвечающие нормам скотомогильники.