Минздрав Дагестана подтвердил факт заражения сибирской язвой в регионе

Врачи госпитализировали трех человек в дагестанском селе Новокули с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих болезнь подтвердилась, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В региональном министерстве сообщили, что «трое жителей села Новокули госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, на данный момент у двоих диагноз подтвержден как «Сибирская язва», передает ТАСС.

«Третий госпитализированный находится под наблюдением», – уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По имеющимся данным, двое были госпитализированы 12 октября, третий – 13 октября. «Все они находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, где получают необходимую медицинскую помощь», – добавил представитель ведомства.

Ранее в понедельник появились сообщения о вспышке сибирской язвы в Дагестане.

В сентябре секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предупреждал о риске распространения сибирской язвы на юге России из-за не отвечающих нормам скотомогильников.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.